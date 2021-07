M5s-Verdi | la coalizione punta ad allargarsi

(Di giovedì 22 luglio 2021) Unaancora più larga con le forze progressiste dell’asse del centro sinistra. E’ quello a cuiil Movimento 5 Stelle che dopo ie dopo aver trovato la sua candidata sindaca in Valentina Sganga vuole ampliare ancora il suo perimetro. “A Torino non siamo riusciti a concretizzare con il Pd, ma ci sono altre forze politiche in quellache speriamo ci appoggino in un percorso che guarda a una città più giusta” spiega Sganga nella conferenza stampa all’indomani del voto su Skyvote. “Il nostro obiettivo – aggiunge – è avere unaforte che competa con centrosinistra e ...

Le prime parole di Valentina Sganga: 'Per la prima volta ci presentiamo in coalizione e siamo felici di avere con noi i. Puntiamo ad allargarla, guardando a forze progressiste probabilmente ...Ambiente. Ok a normaall'Ars per agevolazioni a chi riqualificando riduce volume destinandolo a spazio verde Palermo ...o riqualificazione di immobili a destinare più spazio alle areeche a ...A Torino non siamo riusciti a concretizzare con il Pd, ma ci sono altre forze politiche in quella coalizione che speriamo ci appoggino in un percorso che guarda a una città più giusta". Così in confer ...«Per la prima volta ci presentiamo in coalizione e siamo felici di avere con noi i Verdi. Puntiamo ad allargarla, guardando a forze progressiste probabilmente nell’asse del centrosinistra, sicuramente ...