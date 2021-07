Inter, Dumfries pronto a lasciare il Psv: «E’ questione di giorni» (Di giovedì 22 luglio 2021) L’allenatore del PSV Roger Schmidt ha parlato della situazione relativa a Denzel Dumfries, esterno che piace anche all’Inter Roger Schmidt, allenatore del PSV Eindhoven, al termine del match di qualificazione in Champions League contro il Galatasary ha parlato del futuro di Denzel Dumfries: «La cessione di Dumfries è questione di giorni o di settimane, non lo so esattamente. Ora non è in gruppo, de riposare dopo l’Europeo, ma ci ha detto esplicitamente di voler lasciare il PSV. L’anno scorso era già chiaro che sarebbe stata la sua ultima stagione qui con noi. La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) L’allenatore del PSV Roger Schmidt ha parlato della situazione relativa a Denzel, esterno che piace anche all’Roger Schmidt, allenatore del PSV Eindhoven, al termine del match di qualificazione in Champions League contro il Galatasary ha parlato del futuro di Denzel: «La cessione didio di settimane, non lo so esattamente. Ora non è in gruppo, de riposare dopo l’Europeo, ma ci ha detto esplicitamente di voleril PSV. L’anno scorso era già chiaro che sarebbe stata la sua ultima stagione qui con noi. La ...

