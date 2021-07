Il governo approva il green pass e chiede la fiducia sulla riforma della giustizia (Di giovedì 22 luglio 2021) «L’economia italiana sta bene, cresce più di alte nazioni, ma la variante Delta è preoccupante». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio . Il premier ha parlato ai microfoni dopo il consiglio dei ministri tenuto nel pomeriggio, introducendo le nuove misure di sicurezza. «I provvedimenti che abbiamo preso oggi – ha detto Draghi – introducono l’utilizzo della certificazione verde su base estensiva. Che non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche. Anche nella definizione dei parametri, la scelta era tra procedere normalmente oppure ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 luglio 2021) «L’economia italiana sta bene, cresce più di alte nazioni, ma la variante Delta è preoccupante». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, nella Sala PolifunzionalePresidenza del Consiglio . Il premier ha parlato ai microfoni dopo il consiglio dei ministri tenuto nel pomeriggio, introducendo le nuove misure di sicurezza. «I provvedimenti che abbiamo preso oggi – ha detto Draghi – introducono l’utilizzocertificazione verde su base estensiva. Che non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche. Anche nella definizione dei parametri, la scelta era tra procedere normalmente oppure ...

