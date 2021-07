Highlights e gol Sampdoria-Castiglione 11-1: amichevole 2021 (VIDEO) (Di giovedì 22 luglio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Sampdoria-Castiglione 11-1. Nel test amichevole dei blucerchiati, si registrano le doppiette per capitan Quagliarella, Gabbiadini, Caprari e addirittura un tris calato da Torregrossa. A completare il bottino, partecipano al festival del gol anche Thorsby e Bonazzoli, mentre Ekubah ha siglato la rete della bandiera. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Glie le azioni salienti di11-1. Nel testdei blucerchiati, si registrano le doppiette per capitan Quagliarella, Gabbiadini, Caprari e addirittura un tris calato da Torregrossa. A completare il bottino, partecipano al festival del gol anche Thorsby e Bonazzoli, mentre Ekubah ha siglato la rete della bandiera. SportFace.

Advertising

Mediagol : VIDEO highlights Palermo-Virtus Vesuvio 7-0. I gol dell’allenamento dei rosanero - settalese : RT @sampdoria: ? | HIGHLIGHTS I gol e le azioni salienti di #SampCastiglione, la seconda amichevole pre-campionato 2021/22. #PontediLegno… - sampdoria : ? | HIGHLIGHTS I gol e le azioni salienti di #SampCastiglione, la seconda amichevole pre-campionato 2021/22. #PontediLegno2021 ?? - infoitsport : Tokyo 2020: Costa d’Avorio – Arabia Saudita 2-1 highlights: Kessie firma il gol vittoria! – VIDEO - HaugeFan : RT @theo_theorose19: @HaugeFan No , ma non dare sentenze se non vedi nemmeno gli highlights dei gol -