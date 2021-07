Green pass, oggi si decide. Obbligatoria almeno una dose per i luoghi al chiuso (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug — Green pass, oggi si decide. La linea è tracciata: nonostante il pressing della Lega sarà obbligatorio con una dose di vaccino per i luoghi al chiuso, ristoranti compresi, con doppia dose per tutte le occasioni a rischio assembramenti. La cabina di regia, convocata per questa mattina a Palazzo Chigi, avrà il compito di definire ogni dettaglio prima dell’approvazione dei Consiglio dei ministri che dovrebbe arrivare in giornata. Nel decreto, che entrerà in vigore lunedì, è stabilito che chi ha già ricevuto la prima dose debba ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug —si. La linea è tracciata: nonostante il pressing della Lega sarà obbligatorio con unadi vaccino per ial, ristoranti compresi, con doppiaper tutte le occasioni a rischio assembramenti. La cabina di regia, convocata per questa mattina a Palazzo Chigi, avrà il compito di definire ogni dettaglio prima dell’approvazione dei Consiglio dei ministri che dovrebbe arrivare in giornata. Nel decreto, che entrerà in vigore lunedì, è stabilito che chi ha già ricevuto la primadebba ...

