GF Vip 6, Sonia Bruganelli: 'Alla fine ci sono cascata'

Tra qualche settimana, Sonia Bruganelli debutterà in televisione nel ruolo di opinionista del GF Vip 6. La moglie di Paolo Bonolis non vede l'ora di buttarsi a capofitto in questa nuova avventura e ha ammesso che è pronta a dare il meglio di sé. Sonia Bruganelli opinionista del GF Vip 6 Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, il 13 settembre 2021 aprirà i battenti la sesta edizione del GF Vip. Anche se Alfonso Signorini & Co non hanno confermato i nomi degli opinionisti, questi ultimi l'hanno fatto al posto loro. A scippare le poltrone ad Antonella Elia e Pupo sono state Adriana Volpe e ...

