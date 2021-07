Decreto Covid | via libera del Cdm Dal 6 agosto Green pass con una dose per i ristoranti al chiuso

(Di giovedì 22 luglio 2021) «Un utilizzo delin modo estensivo». Con queste parole, Mario Draghi, all’inizio della conferenza stampa, ha sintetizzato il contenuto delapprovato dal consiglio dei ministri. «Ilnon è un arbitrio, ma una condizione per tenere aperte le attività economiche», ha detto Mario Draghi, per giustificare le scelte fatte in cabina di regia – intorno alle 15 – e poi discusse, insieme alle Regioni e ai ministri, nel pomeriggio del 22 luglio. Con Draghi, nella conferenza stampa iniziata poco dopo le 19.30, hanno partecipato il ministro della Salute Roberto ...

... Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno illegge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da- 19 e per l'esercizio ...Stato di emergenza e nuovi criteri per le zone gialle Il testo delnon è ancora stato reso pubblico ma molte fonti danno già per certi altri provvedimenti, oltre al Green Pass. Molto ...22 lug 2021 - Dal 6 agosto il green pass sarà obbligatorio anche per assistere agli spettacoli dal vivo, concerti compresi. Ecco tutto quello che c'è da sapere.Dal 5 agosto sarà necessario per entrare nei ristoranti al chiuso, al cinema e in molti altri posti: per il momento non sono state date indicazioni sul trasporto pubblico ...