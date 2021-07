De Laurentiis voleva rinviare l'inaugurazione del Maradona per far arrivare i tifosi ma ciò non sarà possibile per un motivo (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha parlato dello scontro tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli per l'inaugurazione dello Stadio ora intitolato a Diego Armando Maradona. L'evento, infatti, si farà e c'è già la data di giovedì 29 luglio, però il Napoli società non ci sarà. Mentre De Laurentiis voleva rinviare l'evento per i tifosi, il Comune potrebbe opporsi anche per motivi politici. Ecco quanto evidenziato dalla redazione: "Al Comune qualcuno era convinto di poter portare 15 mila persone allo stadio, ignorando che il decreto del governo Draghi ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha parlato dello scontro tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli per l'dello Stadio ora intitolato a Diego Armando. L'evento, infatti, si farà e c'è già la data di giovedì 29 luglio, però il Napoli società non ci. Mentre Del'evento per i, il Comune potrebbe opporsi anche per motivi politici. Ecco quanto evidenziato dalla redazione: "Al Comune qualcuno era convinto di poter portare 15 mila persone allo stadio, ignorando che il decreto del governo Draghi ...

