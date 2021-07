Covid: Cdm approva decreto (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha appena approvato il decreto con le nuove misure anti-Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha appenato ilcon le nuove misure anti-

Advertising

SkyTG24 : Arriva il nuovo decreto Covid: Cdm alle 17, poi la conferenza stampa di Draghi - Agenzia_Ansa : Dovrebbe tenersi in serata, intorno alle 18, il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto legge Covid.… - TV7Benevento : Covid: Cdm approva decreto... - infoitinterno : In arrivo il nuovo decreto Covid: dopo il Cdm la conferenza stampa di Draghi - infoitinterno : Il Cdm vara il decreto Covid: Green Pass dal 5 agosto -