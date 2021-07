Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: Michal Schlegel positivo al Covid-19, salta la prova in linea (Di giovedì 22 luglio 2021) Michal Schlegel è risultato positivo al test per il Covid-19 ed è stato, quindi, costretto a lasciare i Giochi Olimpici di Tokyo. Secondo una notizia pubblicata dalla Reuters, il ciclista ceco è stato il quarto atleta della sua nazionale a completare un test con esito positivo, rendendo la situazione non semplice in seno alla squadra. Schlegel è ora in isolamento e non prenderà parte alla corsa su strada maschile in programma sabato 24 luglio, secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale del Comitato Olimpico ceco. Secondo quanto riferito, il ciclista è il quarto ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021)è risultatoal test per il-19 ed è stato, quindi, costretto a lasciare i Giochi Olimpici di. Secondo una notizia pubblicata dalla Reuters, il ciclista ceco è stato il quarto atleta della sua nazionale a completare un test con esito, rendendo la situazione non semplice in seno alla squadra.è ora in isolamento e non prenderà parte alla corsa su strada maschile in programma sabato 24 luglio, secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale del Comitato Olimpico ceco. Secondo quanto riferito, il ciclista è il quarto ...

