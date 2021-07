Chivu: «Sono partito da zero. Emozionato di allenare l’Inter Primavera» (Di giovedì 22 luglio 2021) Sul sito ufficiale dell’Inter il neo allenatore della Primavera Christian Chivu ha parlato della stagione che sta per iniziare La stagione della Primavera nerazzurra è ufficialmente cominciata. Al timone della squadra Cristian Chivu che, dopo le esperienze con Under 14, Under 17 e Under 18, quest’anno siederà sulla panchina dell’Under 19. Proprio il tecnico nerazzurro si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Inter TV, parlando della sua nuova esperienza e della passione per il calcio che lo contraddistingue. EMOZIONI – «Le emozioni Sono le stesse del primo giorno da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Sul sito ufficiale delil neo allenatore dellaChristianha parlato della stagione che sta per iniziare La stagione dellanerazzurra è ufficialmente cominciata. Al timone della squadra Cristianche, dopo le esperienze con Under 14, Under 17 e Under 18, quest’anno siederà sulla panchina dell’Under 19. Proprio il tecnico nerazzurro si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Inter TV, parlando della sua nuova esperienza e della passione per il calcio che lo contraddistingue. EMOZIONI – «Le emozionile stesse del primo giorno da ...

