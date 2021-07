Ceratti | Waze | fino ad oggi nel 2021 i km guidati dai privati sono superiori a quelli del 2020 e del 2019

(Di giovedì 22 luglio 2021) In occasione dell'evento "Sharing Mobility: dati e ultime tendenze" organizzato dall' Osservatorio Nazionale Sharing Mobility (OSM) in collaborazione con Monitor Deloitte , che si è svolto ...

... che si è svolto martedì 20 luglio 2021 in live streaming, Alessandro Ceratti, Business Development Lead di Waze Italia, ha presentato ed illustrato alcuni dati esclusivi relativi alla mobilità. Inoltre, Alessandro Ceratti di Waze Italia presenterà i dati Europei per comprendere gli effetti della pandemia anche sul settore della mobilità privata. Concluderà i lavori Luigi Onorato, Senior ...