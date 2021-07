Can Yaman e Diletta Leotta presto insieme su Canale 5. Ecco dove e quando

(Di giovedì 22 luglio 2021) La notizia sta spopolando sul web: amanti di Can(e non è affatto detto che lo siate di loro come coppia!) leggete con attenzione questa notizia, perché tra non molto tempo potremmo vederliospiti in una famosa trasmissione di5. Quale? “Verissimo” di Silvia Toffanin! Sia l’attore turco che la conduttrice di Dazn sono già stati ospiti della trasmissione, manon erano ancora fidanzati e probabilmente neanche si conoscevano.inizierà “Verissimo” e la grande novità Il programma condotto da Silvia Toffanin su ...

... tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto " Giorgia Rossi è fidanzata con il collega Alessio Conti e riferendosi a, attuale compagno della Leotta, dice scherzando " Non le ...Arriva una nuova, e clamorosa, indiscrezione che riguarda la coppia più chiacchierata dell'anno. Dopo presentazioni ufficiali e prove per il matrimonio,e Diletta Leotta si sarebbe ufficialmente lasciati . Ecco l'ultima fuga di notizie che lascia senza parole i fan del divo turco. È finita trae Diletta Leotta? La storia d'amore ...La notizia sta spopolando sul web: amanti di Can Yaman e Diletta Leotta (e non è affatto detto che lo siate di loro come coppia!) leggete con attenzione questa notizia, perché tra non molto tempo potr ...Un concorrente di Temptation Island è identio a Can Yaman? Il web fa notare la somiglianza, ma il meme è virale.