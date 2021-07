Alberobello | accusa | sottrazione di farmaci dalla postazione del 118 Indagati due infermieri Carabinieri

(Di giovedì 22 luglio 2021) Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dai: Idella Stazione di Castellana Grotte hanno dato esecuzione a una misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare l’attività professionale e decreto di sequestro preventivo, emessa dal Gip del Tribunale di Bari nei confronti di duein servizio presso la118 di, entrambiper il reato di peculato. Le indagini sono state avviate a seguito delle delazioni fornite ai militari da un medico, anch’esso in servizio in, il quale, in più ...

Secondo i legali dei due infermieri sotto accusa, quelli rinvenuti sarebbero solo farmaci scaduti che l'infermiere di Alberobello portava a casa per poi smaltirli o somministrarli ad alcuni animali. Le indagini sono state avviate a seguito delle delazioni fornite ai militari da un medico, anch'esso in servizio in Alberobello, il quale, in più occasioni, si accorgeva dell'ammanco di farmaci dalla postazione.