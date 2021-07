“Addio”. Marino Bartoletti, il triste annuncio (Di venerdì 23 luglio 2021) Marino Bartoletti ha deciso di abbandonare Facebook. Il noto giornalista con un lungo post pubblicato sulla sua pagina ha salutato il popolo del noto social network, che lo ha accompagnato in cinque anni di condivisioni, di pensieri e riflessioni che, però, non sempre sono state accolte con il giusto rispetto. Una decisione sofferta che, però, rappresenta il volere del giornalista, stanco di dover combattere "su un incivile campo di battaglia". Un giornalista a tutto tondo Marino Bartoletti, che nella sua lunga carriera ha avuto modo di incontrare grandi esponenti dello spettacolo e dello sport, e che negli anni ha ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 luglio 2021)ha deciso di abbandonare Facebook. Il noto giornalista con un lungo post pubblicato sulla sua pagina ha salutato il popolo del noto social network, che lo ha accompagnato in cinque anni di condivisioni, di pensieri e riflessioni che, però, non sempre sono state accolte con il giusto rispetto. Una decisione sofferta che, però, rappresenta il volere del giornalista, stanco di dover combattere "su un incivile campo di battaglia". Un giornalista a tutto tondo, che nella sua lunga carriera ha avuto modo di incontrare grandi esponenti dello spettacolo e dello sport, e che negli anni ha ...

AMDdamanna : @Fabio40008550 @Francee74851912 @virginiaraggi I danni li ha fatti il bibitaro no Calenda. Pappone sarai tu e i 5 f… - SilvestriP : L’addio di Marino #Bartoletti a Facebook: «Frequentato da personaggi votati in alcuni casi alla barbarie» #ASRoma… - panisa56 : Marino Bartoletti dice addio a Facebook: “È tempo sprecato, ormai c’è solo odio e barbarie” - LEBBY4EVER : RT @FQMagazineit: Marino Bartoletti lascia i social ma il suo addio non è la solita polemica “contro i maleducati” - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Marino Bartoletti lascia i social ma il suo addio non è la solita polemica “contro i maleducati” -