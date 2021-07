What if: cosa dobbiamo aspettarci? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il successo planetario di Loki, i Marvel Studios non sembrano avere intenzione di prendersi una pausa. Nei primi giorni di Luglio è stato rivelato, infatti, il trailer ufficiale di What If…? prima serie animata MCU. Nonostante sia proposta in un format diverso dal solito live action a cui il pubblico generalista è abituato, il prodotto sta suscitato molto interesse negli appassionati. La serie sarà ispirata alla celebre collana su carta stampata What If, che sviluppava trame alternative alle storie a cui i lettori erano abituati. Con la “definitiva” apertura al tema del Multiverso nell’MCU, non sarebbe assurdo che questa serie possa essere collegata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il successo planetario di Loki, i Marvel Studios non sembrano avere intenzione di prendersi una pausa. Nei primi giorni di Luglio è stato rivelato, infatti, il trailer ufficiale diIf…? prima serie animata MCU. Nonostante sia proposta in un format diverso dal solito live action a cui il pubblico generalista è abituato, il prodotto sta suscitato molto interesse negli appassionati. La serie sarà ispirata alla celebre collana su carta stampataIf, che sviluppava trame alternative alle storie a cui i lettori erano abituati. Con la “definitiva” apertura al tema del Multiverso nell’MCU, non sarebbe assurdo che questa serie possa essere collegata ...

Advertising

mahhhcs : @tulipvno What a b, il mio estratto conto presenta solo spese per altri e non per me. Ma è una cosa che mi fa estremo piacere - annapaolasanna : What Strange Paradise di Omar El Akkad. “La cosa più devastante è l’accusa di indifferenza da parte di El Akkad”.… - joLtzT7WPxoDQLY : RT @MaurilioVitto: Vorrei sapere cosa porta certe persone, appena contraccambio il segui, a scrivermi subito in dm: hello Maurilio, what a… - marialves53 : RT @MaurilioVitto: Vorrei sapere cosa porta certe persone, appena contraccambio il segui, a scrivermi subito in dm: hello Maurilio, what a… - JacZan : RT @fortimar: 'Di solito il tempo determina come si comporterà l'incendio. Qui è l'incendio a dire cosa farà il tempo' 'Normally the weath… -