Vincere rimanendo fedeli a se stessi

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Chissà se durante il suo ultimo giro in lunetta, segnando il libero che gli ha permesso di arrotondare il proprio tabellino personale a 50 punti, Giannis Antetokounmpo ha ripensato a questo suo tweet. I'll never leave the team and the city of Milwaukee till we build the team to a championship level team.. — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis An34) July 17, 2014 Ci sono voluti quasi otto anni esatti per trasformare il messaggio di un ragazzo euforico che stava scoprendo i suoi superpoteri in una profezia mistica – e anche un po’ sinistra: segnare 50 punti esatti nella partita che restituisce il titolo a Milwaukee dopo 50 anni esatti dal primo e unico titolo è quantomeno assurdo -, ma ...