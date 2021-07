Ufficiale: Empoli, Buscè allenatore della Primavera ancora per due stagioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Antonio Buscè sarà l’allenatore della Primavera dell’Empoli per le prossime due stagioni. A comunicarlo lo stesso club toscano tramite i propri canali ufficiali: “Empoli Football Club è felice di annunciare di aver rinnovato il contratto del tecnico della Primavera Antonio Buscè fino al 30 giugno 2023”. Empoli Football Club è felice di annunciare di aver rinnovato il contratto del tecnico della Primavera Antonio Buscè fino al 30 giugno 2023 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Antoniosarà l’dell’per le prossime due. A comunicarlo lo stesso club toscano tramite i propri canali ufficiali: “Football Club è felice di annunciare di aver rinnovato il contratto del tecnicoAntoniofino al 30 giugno 2023”.Football Club è felice di annunciare di aver rinnovato il contratto del tecnicoAntoniofino al 30 giugno 2023 ...

Advertising

Davide06355836 : ??UFFICIALE?? Davide Jr. È un nuovo giocatore dell'Empoli: 'Sarà bellissimo giocare per questa squadra, non vedo l'or… - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Empoli, annunciato il prestito con obbligo di riscatto di #Stojanovic dalla #DinamoZagabria - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Empoli, arriva in prestito Stojanovic - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Empoli, arriva in prestito Stojanovic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Empoli, arriva in prestito Stojanovic -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Empoli Qui Empoli - Ufficiale l'arrivo di Stojanovic, salta Mbaye? Qualche giorni fa l'agente Beppe Accardi aveva confermato la trattativa tra il Bologna e i ...

Genoa, ufficiale Sabelli, rinnova Behrami Stefano Sabelli, 28enne difensore svincolato dal Brescia negli ultimi sei mesi all'Empoli, è ufficialmente un giocatore del Genoa. Da domenica si allenava in ritiro agli ordini del tecnico Ballardini ma solo oggi è arrivata l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi. Sabelli ...

UFFICIALE: Empoli, il tecnico della Primavera Buscè ha rinnovato fino a giugno 2023 TUTTO mercato WEB Contratto biennale per mister Buscé Contratto biennale fino al 30 giugno 2023 per mister Buscè sulla panchina della Primavera dell'Empoli FC, neo Campione d'Italia ...

Serie A 2021-2022: ecco le maglie delle 20 squadre partecipanti Svelate tutte le maglie delle 20 squadre che parteciperanno al campionato di Serie A 2021-2022. Andiamole a scoprire insieme.

Qualche giorni fa l'agente Beppe Accardi aveva confermato la trattativa tra il Bologna e i ...Stefano Sabelli, 28enne difensore svincolato dal Brescia negli ultimi sei mesi all', è ufficialmente un giocatore del Genoa. Da domenica si allenava in ritiro agli ordini del tecnico Ballardini ma solo oggi è arrivata l'ufficialità da parte del club di Enrico Preziosi. Sabelli ...Contratto biennale fino al 30 giugno 2023 per mister Buscè sulla panchina della Primavera dell'Empoli FC, neo Campione d'Italia ...Svelate tutte le maglie delle 20 squadre che parteciperanno al campionato di Serie A 2021-2022. Andiamole a scoprire insieme.