Ufficale | ancora un rinnovo in casa Taranto Ferrara firma per un’altra stagione

(Di mercoledì 21 luglio 2021)conferma in. Dopo i rinnovi di Guastamacchia e Versienti, arriva anche quello di Antonio. Di seguito il comunicato del club pugliese: “IlFC 1927 è felice di comunicare di aver rinnovato l’accordo con Antonio. Il terzino campano vestirà i colori rossoblù anche per questasportiva 2021/22. Ad Antonio va l’augurio ed un bentornato per l’imminentedi Serie C”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ufficale ancora

alfredopedulla.com

Tuttavia ti consiglio di cambiare e - mail e password del wallet o,meglio, di trasferire il ... il cui username era alle volte identico agli amministratori stessi del canaleo recitava ...... green pass per mezzi pubblici, stadi e concerti Sembra che sia quasiche il prototipo che ... Attualmente èin discussione, invece, con un fronte trasversale che va dalla Lega al M5s, la ...Dubbi, purtroppo, ce ne sono ancora: le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche a pochi giorni dal via ufficiale con la cerimonia d'apertura, traballano non poco. I contagi da coronavirus, ...Netflix conferma l'arrivo dei videogiochi sulla piattaforma in una lettera agli azionisti, ampliando la tipologia di contenuti offerta.