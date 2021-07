Tutti i dubbi sul Green Pass (Di mercoledì 21 luglio 2021) Manca poco all'introduzione del Green Pass in Italia. Il Governo sta per varare il decreto che lo renderà obbligatorio dal 26 luglio in tutto il paese. Un via libera arrivato non senza polemiche politiche, con il Pd principale sostenitore della linea dura e Lega assieme a Fratelli d'Italia più morbidi. Al netto però delle varie posizioni politiche ci sono dubbi e domande lecite alla vigilia soprattutto sull'attuazione pratica del Green Pass, o meglio, sui controlli e suoi controllori. Partiamo dalla domanda più banale: come verranno effettuati questi controlli? Si, i controlli… Davvero Polizia, Polizia ... Leggi su panorama (Di mercoledì 21 luglio 2021) Manca poco all'introduzione delin Italia. Il Governo sta per varare il decreto che lo renderà obbligatorio dal 26 luglio in tutto il paese. Un via libera arrivato non senza polemiche politiche, con il Pd principale sostenitore della linea dura e Lega assieme a Fratelli d'Italia più morbidi. Al netto però delle varie posizioni politiche ci sonoe domande lecite alla vigilia soprattutto sull'attuazione pratica del, o meglio, sui controlli e suoi controllori. Partiamo dalla domanda più banale: come verranno effettuati questi controlli? Si, i controlli… Davvero Polizia, Polizia ...

Advertising

ladyonorato : Chiunque conosca un minimo la nostra Costituzione non ha dubbi su questo. La domanda è: perché tutti gli altri giur… - lady_luthien72 : RT @inviaggiosempre: Se avete dei dubbi, la risposta a questa domanda li scioglie tutti - MysteryFaith424 : @ilmassa80 @LoredanaMaggi_ Comunque ritengo che i dubbi sui vaccini non siano poi così campati in aria, ma credo ch… - spesultimadeae : @sunlikesme Sì sì volevo solo specificare che non tutti noi non vaccinati non ci vacciniamo per teorie assurde come… - SuperStufo : RT @Qua_Agatha: @AxiaFel @Gianmar26145917 Che ci sia troppo 'odio' tra le due parti è verissimo. Bisognerebbe rispettare le opinioni e anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti dubbi Torino, Meité al Benfica: è fatta! Ecco tutti i dettagli TORINO - Soualiho Meité sta per diventare un nuovo giocatore del Benfica . L'affare ha subito una brusca accelerata nelle ultime ore dopo i dubbi dei giorni scorsi, alimentati dalla volontà del giocatore di aspettare un'offerta dalla Premier League . Per il Toro si tratta di un'operazione in uscita da circa 6 milioni più uno di bonus , ...

Covid, farmacisti - biologi Agrigento 'Unica difesa è vaccinazione' I farmacisti, i medici, i biologi e tutti i professionisti sanitari siamo sempre a disposizione per fornire informazioni e risolvere i dubbi di tutti perché per uscire davvero dall'emergenza abbiamo ...

Tutti i dubbi sul Green Pass Panorama Milan, i tifosi non hanno dubbi: “Altro che Donnarumma” E prima di riuscirci con le imprese sul terreno di gioco sembra farlo con le parole fuori dal campo. Il centrocampista, riscattato dal club rossonero dopo una stagione in prestito, ha infatti giurato ...

Olimpiadi, il programma delle finali dal 24 luglio all'8 agosto. Le chance dell'Italia per arrivare al podio Dubbi, purtroppo, ce ne sono ancora: le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche a pochi giorni dal via ufficiale con la cerimonia d'apertura, traballano non poco. I contagi da coronavirus, ...

TORINO - Soualiho Meité sta per diventare un nuovo giocatore del Benfica . L'affare ha subito una brusca accelerata nelle ultime ore dopo idei giorni scorsi, alimentati dalla volontà del giocatore di aspettare un'offerta dalla Premier League . Per il Toro si tratta di un'operazione in uscita da circa 6 milioni più uno di bonus , ...I farmacisti, i medici, i biologi ei professionisti sanitari siamo sempre a disposizione per fornire informazioni e risolvere idiperché per uscire davvero dall'emergenza abbiamo ...E prima di riuscirci con le imprese sul terreno di gioco sembra farlo con le parole fuori dal campo. Il centrocampista, riscattato dal club rossonero dopo una stagione in prestito, ha infatti giurato ...Dubbi, purtroppo, ce ne sono ancora: le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche a pochi giorni dal via ufficiale con la cerimonia d'apertura, traballano non poco. I contagi da coronavirus, ...