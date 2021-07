Traffico Roma del 21-07-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto Traffico più intenso sulla Salaria con primi rallentamenti all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe trafficata anche la Cassia tra la Giusti non hai via di Grottarossa rallentamenti per Traffico sul percorso Urbano della A24 tra Viale Togliatti e la tangenziale est trafficato poi il grande raccordo anulare nel tratto Casilina Appia in carreggiata interna comprimi rallentamenti rallentato il Traffico anche sulla via Aurelia 3 raccordo e via Aurelia Antica e poi sulla Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima verso la capitale possibile vedere allenamenti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascoltopiù intenso sulla Salaria con primi rallentamenti all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe trafficata anche la Cassia tra la Giusti non hai via di Grottarossa rallentamenti persul percorso Urbano della A24 tra Viale Togliatti e la tangenziale est trafficato poi il grande raccordo anulare nel tratto Casilina Appia in carreggiata interna comprimi rallentamenti rallentato ilanche sulla via Aurelia 3 raccordo e via Aurelia Antica e poi sulla Pontina tra Castelno e Castel di Decima verso la capitale possibile vedere allenamenti ...

