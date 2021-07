The Flash: nuove foto dal set introducono un terzo Barry Allen? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il multiverso DC potrebbe introdurre un nuovo Barry Allen nel film The Flash, come alcune nuove foto dal set farebbero pensare. Possibili spoiler su The Flash, nuovo progetto dell'universo DC, in questi giorni in lavorazione, trapelano dalle nuove foto dal set che farebbero pensare a un terzo Barry Allen oltre a quelli di Ezra Miller e di Grant Gustin. Su Twitter sono state condivise quattro foto dal set di The Flash, che mostrano Ezra Miller nei panni di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il multiverso DC potrebbe introdurre un nuovonel film The, come alcunedal set farebbero pensare. Possibili spoiler su The, nuovo progetto dell'universo DC, in questi giorni in lavorazione, trapelano dalledal set che farebbero pensare a unoltre a quelli di Ezra Miller e di Grant Gustin. Su Twitter sono state condivise quattrodal set di The, che mostrano Ezra Miller nei panni di ...

