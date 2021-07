Spezia, altri 4 casi di positività al Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di un calciatore e di tre membri dello staff. Come comunicato lo scorso 18 luglio la squadra continua a svolgere allenamenti individuali e a seguire tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Con questo comunicato la società ha reso note altre 4 positività al Coronavirus. Sono oltre 10 gli elementi positivi tra i liguri tra calciatori e membri dello staff. Foto: Logo Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) LoCalcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato laal-19 di un calciatore e di tre membri dello staff. Come comunicato lo scorso 18 luglio la squadra continua a svolgere allenamenti individuali e a seguire tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Con questo comunicato la società ha reso note altre 4al Coronavirus. Sono oltre 10 gli elementi positivi tra i liguri tra calciatori e membri dello staff. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FBiasin : #Salini (medico #Spezia e #Figc): 'Cluster partito da due giocatori #novax. I vaccinati sono risultati positivi per… - sportface2016 : +++#Spezia, si allarga il focolaio: altri due giocatori positivi al #COVID19 dopo gli ultimi tamponi+++ - violanews : Non c'è pace per lo #Spezia - Spezia_1906 : ?? Non si placa il focolaio #Covid in casa #Spezia ?? Altri 4 contagiati in ritiro ?? I dettagli - infoitinterno : LIVE TMW - 3.127 nuovi contagiati. 3 morti in 24h. Spezia, altri due positivi -