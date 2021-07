Simeone | «Auguro a Griezmann di vincere con il Barça Su De Paul e le big spagnole…»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Diego Pabloha parlato ai microfoni di AS dei temi caldi in casa Atletico Madrid: le sue dichiarazioni Diego Pabloha parlato ai microfoni di AS dei temi caldi in casa Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni.– «Ho un ottimo rapporto con. Un bellissimo rapporto al di là dello sport, dato che le mie figlie giocano con i suoi figli. Al di là di tutto quello che ha dato all’Atletico, voglio che faccia bene al Barcellona, ??è un giocatore straordinario. Al Barcellona, pur ??avendo avuto stagioni senza regolarità, non scende mai sotto i venti gol. Sono numeri importanti e spero si possa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Simeone Auguro

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'a ...Nella mia riduzione ho cercato di "far passare" (e miarrivi allo spettatore), la radicale ... advertisement Interpreti e cast Lo spettacolo di Lelio Lecis ha per protagonistaLatini . I ...Diego Pablo Simeone ha parlato ai microfoni di AS dei temi caldi in casa Atletico Madrid: le sue dichiarazioni Diego Pablo Simeone ha parlato ai microfoni di AS dei temi caldi in casa Atletico Madrid.Lunedì 19 e martedì 20 luglio, alle 21, al Teatro delle Saline la compagnia Akròama presenta “Il deserto dei tartari”, sul palco Simeone Latini ... ho cercato di “far passare” (e mi auguro arrivi allo ...