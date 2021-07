Sabrina Salerno torna sul palco | la scollatura è protagonista

(Di mercoledì 21 luglio 2021)con grande emozionesul, l’abito che indossa esalta le sue curve mozzafiato, la profondamanda il web in tiltha provato moltissima emozione nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno

Sarà un evento ricco di ospiti e sorprese, che vedrà la partecipazione di Massimo Boldi, Gigliola Cinquetti, Ezio Greggio, J - Ax, Fausto Leali, Katia Ricciarelli,, e ancora Shel ...Un evento a cui parteciperanno come ospiti Massimo Boldi, Gigliola Cinquetti, Ezio Greggio, J - Ax, Fausto Leali, Katia Ricciarelli,, Shel Shapiro, Ivana Spagna, Fabio Testi, Maurizio ...Sabrina Salerno con grande emozione torna sul palco, l'abito che indossa esalta le sue curve mozzafiato, la profonda scollatura manda il web in tilt.VERONA. Il giorno è arrivato per “Buon compleanno, Jerry”', la grande festa che si terrà stasera all'Arena di Verona per festeggiare i 70 anni di Jerry Calà, e i 50 anni di carriera artistica, proprio ...