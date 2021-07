Recovery, Gentiloni “A breve in arrivo i primi fondi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nei prossimi giorni firmerò, con i vari Paesi, gli accordi finanziari che si stanno predisponendo; ci saranno erogazioni del 13% dell’ammontare totale dei fondi”. Ad annunciarlo il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo all’evento promosso dal Cnel dal titolo “Il modello sociale europeo”. “La Commissione Europea – ha spiegato nel suo intervento – è riuscita nel dialogo con i singoli Paesi a concludere un percorso, la presidenza portoghese verrà ricordata come la presidenza del semestre nel quale l’enorme progetto di Recovery è stato messo a terra. Un lavoro che non aveva precedenti e che ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nei prossimi giorni firmerò, con i vari Paesi, gli accordi finanziari che si stanno predisponendo; ci saranno erogazioni del 13% dell’ammontare totale dei”. Ad annunciarlo il commissario europeo all’Economia, Paolo, intervenendo all’evento promosso dal Cnel dal titolo “Il modello sociale europeo”. “La Commissione Europea – ha spiegato nel suo intervento – è riuscita nel dialogo con i singoli Paesi a concludere un percorso, la presidenza portoghese verrà ricordata come la presidenza del semestre nel quale l’enorme progetto diè stato messo a terra. Un lavoro che non aveva precedenti e che ha ...

