Questo post Facebook di Salvini che dà il benvenuto a Fornero è falso (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 20 luglio 2021 su Twitter è stata pubblicata un’immagine che affianca due screenshot presentati come post Facebook di Matteo Salvini. Il primo è datato 19 gennaio 2016 e recita: «La Fornero la manderei a PANE E ACQUA su un’isola deserta, visto che ha ROVINATO la vita a milioni di italiani! E a farle compagnia anche la parlamentare del PD che sostiene sia praticamente tutto risolto! VERGOGNA!». Il secondo post sarebbe invece stato pubblicato un’ora prima dello screenshot oggetto di analisi e in esso si leggerebbe: «Diamo il benvenuto alla professoressa Fornero, che è ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 20 luglio 2021 su Twitter è stata pubblicata un’immagine che affianca due screenshot presentati comedi Matteo. Il primo è datato 19 gennaio 2016 e recita: «Lala manderei a PANE E ACQUA su un’isola deserta, visto che ha ROVINATO la vita a milioni di italiani! E a farle compagnia anche la parlamentare del PD che sostiene sia praticamente tutto risolto! VERGOGNA!». Il secondosarebbe invece stato pubblicato un’ora prima dello screenshot oggetto di analisi e in esso si leggerebbe: «Diamo ilalla professoressa, che è ...

