Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Proseguono in territorio positivo le principali borse europee che, dopo un lunedì nero, continuano la scia rialzista intrapresa la vigilia. L’attenzione degli investitori resta tuttavia concentrata sugli sviluppi legati alla variante Delta e alle nuove restrizioni al vaglio in vari Paesi. Focus anche sulle banche centrali: domani ci sarà la riunione della BCE da cui ci si attende che mantenga posizioni molto accomodanti. Dalla Federal Reserve gli operatori, invece, temono possa stringere le maglie della politica monetaria prima del previsto. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,178. L’Oro continua la seduta poco sotto la ...

Il settore bancario italiano che pesa di più sul paniere di Piazza Affari subisce forti colpi al ribasso. Brutto momento per chi ha in portafoglio questi ...(Teleborsa) - Proseguono in territorio positivo le principali borse europee che, dopo un lunedì nero, continuano la scia rialzista intrapresa la vigilia. L'attenzione degli investitori ...