Meteo, caldo e sole da Nord a Sud: previsioni e temperature (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una giornata di fine luglio all’insegna del caldo e del sole su tutta la penisola: le previsioni Meteo e le temperature di oggi. Mare (Pixabay)MeteoL’esaurimento degli effetti del vortice ciclonico hanno portato di nuovo il sereno su tutta l’Italia. Per la giornata odierna, quindi, la situazione sarà stabile e senza alcuna criticità. Si prevede sole su tutta la penisola, con le temperature che tenderanno ad aumentare di qualche grado in maniera uniforme. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Stando a quanto riferisce il ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una giornata di fine luglio all’insegna dele delsu tutta la penisola: lee ledi oggi. Mare (Pixabay)L’esaurimento degli effetti del vortice ciclonico hanno portato di nuovo il sereno su tutta l’Italia. Per la giornata odierna, quindi, la situazione sarà stabile e senza alcuna criticità. Si prevedesu tutta la penisola, con leche tenderanno ad aumentare di qualche grado in maniera uniforme. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Stando a quanto riferisce il ...

