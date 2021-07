Mense, il sindaco interroga i bambini per sapere se il cibo è buono. Mondini: 'Umiliati' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il sindaco Pietro Fontanini ha effettuato oggi, all'ora di pranzo, un sopralluogo nelle Mense dei centri estivi delle scuole primarie Ippolito Nievo e San Domenico, per chiedere ai diretti interessati,... Leggi su udinetoday (Di mercoledì 21 luglio 2021) IlPietro Fontanini ha effettuato oggi, all'ora di pranzo, un sopralluogo nelledei centri estivi delle scuole primarie Ippolito Nievo e San Domenico, per chiedere ai diretti interessati,...

Advertising

TgrRaiFVG : Inchiesta mense, il sindaco di Udine Fontanini, in visita ai centri estivi, ha voluto sincerarsi del gradimento dei… - IlFriuli : Mense scolastiche, sopralluogo nei centri estivi di Udine. Il Sindaco Fontanini oggi, all'ora di pranzo, ha raccolt… - enzomartines : #Fontanini dispiaciuto. Il massimo della reazione del #sindaco di #Udine di fronte al disservizio nella gestione de… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Caso mense, l’opposizione: “Fontanini accusa la minoranza, ma è stato immobile per nove mesi”: “Per nove mesi il sindaco no… - messveneto : Caso mense, l’opposizione: “Fontanini accusa la minoranza, ma è stato immobile per nove mesi”: “Per nove mesi il si… -