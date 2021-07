Maggio parla di Insigne leader del Napoli e su Di Lorenzo … (Di mercoledì 21 luglio 2021) Maggio: “Ancora oggi vivo a Napoli, i tifosi mi fermano ed è bellissimo, Di Lorenzo spero resti a lungo, Insigne? Spero possa rinnovare, è un leader, io dirigente? Ho la testa ancora al campo, ma porte apertissime al Napoli” Christian Maggio, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal -su Radio Kiss Kiss Napoli- riguradanti il suo futuro, Insigne, Di Lorenzo ed altro. Queste le sue parole: SUL RITIRO DEL Napoli “Il ritiro è importantissimo: si costruisce il ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 21 luglio 2021): “Ancora oggi vivo a, i tifosi mi fermano ed è bellissimo, Dispero resti a lungo,? Spero possa rinnovare, è un, io dirigente? Ho la testa ancora al campo, ma porte apertissime al” Christian, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal -su Radio Kiss Kiss- riguradanti il suo futuro,, Died altro. Queste le sue parole: SUL RITIRO DEL“Il ritiro è importantissimo: si costruisce il ...

