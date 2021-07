Luis Figo su Florentino Perez | “Le parole su Ronaldo? In privato può…”

Advertising

_mariomendes : La versione mancina di una fusione tra Isco e Luis Figo, regista offensivo con una tecnica strepitosa, nello strett… - HabsLady : Luis Figo e Francesco Totti - Bolesaw58582222 : RT @hen0x: Luis Figo, Vitor Baia, Fernando Couto, Simao Sabrosa, Ricardo Quaresma, Andre Gomes, Nelson Semedo, Francisco Trincao. Tzw. cz… - hen0x : Luis Figo, Vitor Baia, Fernando Couto, Simao Sabrosa, Ricardo Quaresma, Andre Gomes, Nelson Semedo, Francisco Trincao. Tzw. czarna seria. - PotereaiSith : RT @sportface2016: #RealMadrid, spuntano altri audio di #Perez: “Luis Figo è un figlio di p*****a” -

Nel mirino finisconoe Guti. In merito al portoghese, Perez spiega: ' E' quello che si scopa lo spogliatoio, è stato un figlio di puttana come Raul. Raul esono stati i peggiori '. ...Questa volta le vittime sono state Guti e. Il patron dei blancos era stato duramente criticato per gli insulti rivolti a due bandiere del club come Raul e Casillas, ma anche a Mourinho e ...Il match vedrà protagonisti tante vecchie glorie dei club spagnoli. Sarà un match spettacolare. Il calcio non si ferma mai. In questo periodo, di pausa campionato, per ritiri o vacanze dei calciatori ...Barcellona-Real Madrid Legends, stasera il super match amichevole del ''Clasico'' spagnolo. Tanti ex campioni tra le due formazioni ...