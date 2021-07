La Toscana degli 'Uffizi diffusi' nella lista dei 100 luoghi più belli del mondo del Time

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La”, insieme a Sicilia e Venezia, inseritadei “The World’s 100 Greatest Places of 2021?, stilata e pubblicata annualmente dalla prestigiosa rivistaMagazine. “Molto del fascino dellaè costituito dal suo essere senza tempo, quindi quando succede qualcosa di innovativo, come il progettodel 2021, c’è da prendere nota - spiega il- Nata da un’idea del direttore Eike Schmidt, l’obiettivo è quello di diffondere le opere ...

Advertising

NewsToscana : Ortofrutta, in Toscana -70% di pesche, albicocche e susine --> Le gelate di primavera hanno danneggiato la frutta e… - Tuscan1987 : RT @regionetoscana: Anche la #Toscana degli '#Uffizi diffusi' fra i 100 luoghi più belli del mondo secondo la rivista Time Magazine @Eugeni… - intoscana : La prestigiosa rivista Time Magazine ha inserito la Toscana degli “Uffizi diffusi” nella lista dei “The World’s 100… - regionetoscana : Anche la #Toscana degli '#Uffizi diffusi' fra i 100 luoghi più belli del mondo secondo la rivista Time Magazine… - nisbraamburg : quel frammento di Chiellini che dà un'intervista ma viene interrotto da Florenzi resta sicuramente la cosa più bell… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana degli

055firenze

La'Uffizi diffusi', insieme a Sicilia e Venezia, inserita nella lista dei 'The World's 100 Greatest Places of 2021″, stilata e pubblicata annualmente dalla prestigiosa rivista Time ...... allora conosciuto ovunque in Umbria,e Marche. Ecco il programma: Ore 18:00 Sonata del Campanone e benedizionearmati Ore 18:15 Ingresso in Piazza Grande dei Balestrieri, bando di ...E uno di questi è la “Toscana degli Uffizi diffusi”, a testimonianza di quanto originale e speciale fosse l’intuizione del direttore delle Gallerie Eike Schmidt. Gli altri due sono Venezia e la ...Nell’elenco che interessa l’intero globo solo altre due località italiane, la Sicilia e VeneziaLe ragioni dell’inserimento da parte della prestigiosa rivista: “il fascino senza tempo della regi ...