“La Chiesa è omofoba | io mi sbattezzo”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Quella lettera del Vaticano a Mario Draghi (passando per la Farnesina) sul ddl Zan ha provocato moltissime reazioni politiche. C’è chi, come la Lega (ma anche Fratelli d’Italia e alcuni esponenti di Forza Italiana), ha deciso di fregiarsi di quella richiesta di modifiche al testo del Ddl Zan facendo sue quelle parole. Ma c’è anche chi dice non e si oppone all’ingerenza dellache va ben oltre il Concordato. Oggi, tra le pagine del quotidiano La Repubblica, troviamo un’intervista rilasciata da Francesca Pascale che spiega come l’atteggiamento dei Vescovi italiani (e non solo) sia puramente discriminatorio e contro i principi della tolleranza indicati nelle Sacre ...

Corriere : Pascale sul ddl Zan: «Delusa da questa Chiesa omofoba, sono pronta a sbattezzarmi» - HuffPostItalia : Ddl Zan, Francesca Pascale: 'Mi sbattezzo, questa Chiesa omofoba mi ha deluso' - repubblica : Ddl Zan, Francesca Pascale: 'Mi sbattezzo, questa Chiesa omofoba mi ha deluso. A Berlusconi dico: ripensaci' - KZeneise : RT @HuffPostItalia: Ddl Zan, Francesca Pascale: 'Mi sbattezzo, questa Chiesa omofoba mi ha deluso' - KZeneise : RT @UAAR_it: Francesca Pascale si sbattezza delusa dalla 'Chiesa omofoba'. Credenti e non credenti possono uscire dalla Chiesa grazie all'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa omofoba

Francesca Pascale confida di andare ai Pride: "A Silvio non piace, spero cambi" di ELENA G. POLIDORIFrancesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi va dritta al punto, in una intervista su Repubblica sul ddl Zan: E aggiunge: 'Sono pronta a 'sbattezzarmi': resto credente, ma unache discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul ddl Zan, mi ha deluso'. Poi confida: 'Berlusconi è arrabbiato con me per la posizione sul ddl Zan e perché vado ai Pride. Mi ...L'ex compagna di Silvio Berlusconi, la napoletana Francesca Pascale polemizza contro le presunte ingerenze della Chiesa sul Ddl Zan ...La battaglia sul ddl Zan porta con sé strascichi inattesi. Francesca Pascale (nella foto), ex compagna di Silvio Berlusconi e ora legata alla cantante Paola Turci, dopo aver visto la "piega" che ha pr ...