Konami pronta alla rivoluzione | addio a Pes | ci sarà eFootball un videogame gratuito e cross-platform

Advertising

napolista : Non sarà necessario nessun esborso economico e gli utenti potranno giocare insieme indipendentemente dal tipo di su… -

Ultime Notizie dalla rete : Konami pronta

IlNapolista

... quando la community era praticamentea scoprire la verità. Le smentite sul coinvolgimento ... e secondo una di queste il gioco sarebbe il remake di uno specifico capitolo dell'IP di. La ......lasciando più volte credere che ci fosse un collegamento con il Silent Hill della giapponesea sfidare Macron di Riccardo Sorrentino Superbonus 110%, così le ristrutturazioni devono ...Konami annuncia eFootball, nuovo gioco di calcio realizzato dagli autori di PES, disponibile in autunno come gioco free to play ...La curiosità principale risiede nel vedere la risposta di EA Sports a Konami, pronta a sfornare PES 2022 sempre per il prossimo autunno con una serie di licenze, tra cui molte legate a squadre ...