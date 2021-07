Il parroco: "Chi non è vaccinato non venga in chiesa": polemiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fanno discutere le parole di don Pasquale Giordano, parroco della chiesa Mater Ecclesiae di Bernalda, in provincia di Matera, che ha messo in guardia dalla partecipazione alla messa se non vaccinati. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fanno discutere le parole di don Pasquale Giordano,dellaMater Ecclesiae di Bernalda, in provincia di Matera, che ha messo in guardia dalla partecipazione alla messa se non vaccinati. ...

