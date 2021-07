Il Paradiso delle Signore 6: il segreto di Adelaide e Umberto viene svelato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per la sesta edizione de Il Paradiso delle Signore c’è grandissima attesa. I telespettatori nel corso della nuova stagione televisiva, vedranno i propri beniamini impegnati a riprendere in mano i progetti rimasti in sospeso. Adelaide e Umberto non potranno più nascondere il loro segreto, così come Giuseppe. Amato si vedrà costretto a confessare a sua moglie Agnese di essersi preso una cotta per Petra, una giovane donna di cui si è perdutamente innamorato durante la sua permanenza in Germania. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla sesta stagione de Il Paradiso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per la sesta edizione de Ilc’è grandissima attesa. I telespettatori nel corso della nuova stagione televisiva, vedranno i propri beniamini impegnati a riprendere in mano i progetti rimasti in sospeso.non potranno più nascondere il loro, così come Giuseppe. Amato si vedrà costretto a confessare a sua moglie Agnese di essersi preso una cotta per Petra, una giovane donna di cui si è perdutamente innamorato durante la sua permanenza in Germania. Scopriamo qualche anticipazione in più sulla sesta stagione de Il...

Advertising

laila_vinsmoke : Thinking about una religione su Black Maria che riconosce il potere delle donne, il rispetto per i pronomi e approv… - AngeloFreda2 : VERSO IL PARADISO: Padre Pio guardiano delle nostre anime - incantodineve : Ringrazio di cuore tutti gli attori del Paradiso delle Signore che passano di qui non si sa come e lasciano like an… - louist91xever : RT @h0pef0reun1on: avevo il volume delle cuffie quasi al minimo ascoltando loved you first, quando arrivò l’avuto di lou le ho alzate al ma… - h0pef0reun1on : avevo il volume delle cuffie quasi al minimo ascoltando loved you first, quando arrivò l’avuto di lou le ho alzate… -