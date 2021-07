Il boss Bagarella picchia un poliziotto in carcere (video). Ma stavolta la sinistra non s’indigna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sui pestaggi di Santa Maria Capua Vetere l’indignazione era stata bipartisan, ma chi da destra aveva provato a ricordare che non tutti gli agenti carcerari sono picchiatori e aguzzini dei detenuti, come Giorgia Meloni, era stato additato dalla sinistra come “complice” o fiancheggiatori dei poliziotti cattivi. Ieri, però, le stesse voci non si sono levate per solidarizzare con l’agente di polizia penitenziario che in carcere è stato vittima di un pestaggio da parte del super boss mafioso Leoluca Bagarella. Nelle stesse ore in cui a Palermo andava in scena il processo sulla trattativa Stato-mafia, nella casa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sui pestaggi di Santa Maria Capua Vetere l’indignazione era stata bipartisan, ma chi da destra aveva provato a ricordare che non tutti gli agenti carcerari sonotori e aguzzini dei detenuti, come Giorgia Meloni, era stato additato dallacome “complice” o fiancheggiatori dei poliziotti cattivi. Ieri, però, le stesse voci non si sono levate per solidarizzare con l’agente di polizia penitenziario che inè stato vittima di un pestaggio da parte del supermafioso Leoluca. Nelle stesse ore in cui a Palermo andava in scena il processo sulla trattativa Stato-mafia, nella casa ...

Advertising

marcoranieri72 : RT @SecolodItalia1: Il boss Bagarella picchia un poliziotto in carcere (video). Ma stavolta la sinistra non s’indigna - Ernesto29296958 : RT @SecolodItalia1: Il boss Bagarella picchia un poliziotto in carcere (video). Ma stavolta la sinistra non s’indigna - SecolodItalia1 : Il boss Bagarella picchia un poliziotto in carcere (video). Ma stavolta la sinistra non s’indigna… - sarahross71 : RT @tempoweb: Come una belva contro la guardia carceraria: il #Video del boss #Bagarella che picchia il poliziotto - AlqamahPost : Mafia, il boss Bagarella tira un pugno al volto di un agente in ... - -