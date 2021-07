Green pass, le Regioni non ci stanno. E nella maggioranza Salvini punta i piedi. Slitta il Cdm (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ancora incertezza sul Green pass e sulle modalità con cui deve essere applicato in Italia: non c’è ancora infatti la convocazione del consiglio dei ministri che avrebbe dovuto varare il passaporto sanitario. Se ne riparla domani. nella conferenza Stato-Regioni di oggi il tema pandemia -con tutto ciò che ne deriva in termini di nuovi parametri per definire i colori delle Regioni, Green pass, proroga dello stato di emergenza- è stato stralciato. Il muro delle Regioni e i malumori di Salvini Ad allungare i tempi è stato il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ancora incertezza sule sulle modalità con cui deve essere applicato in Italia: non c’è ancora infatti la convocazione del consiglio dei ministri che avrebbe dovuto varare ilaporto sanitario. Se ne riparla domani.conferenza Stato-di oggi il tema pandemia -con tutto ciò che ne deriva in termini di nuovi parametri per definire i colori delle, proroga dello stato di emergenza- è stato stralciato. Il muro dellee i malumori diAd allungare i tempi è stato il ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - BordignonAngelo : RT @Elewhatelse: 'Mamma, ma ho sentito che il green pass sarà obbligatorio per fare tante cose,tu sai che sono in difficoltà, ma mi sale an… - ZPeppem : RT @Misurelli77: Siamo un Paese FANTASTICO Al bar con il green-pass è dittatura sanitaria Al bar con la pistola carica è legittima difesa F… -