Gli attivisti M5S contro Conte | «Statuto illegittimo | verticistico e aperto alle parentopoli»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) «», «antidemocratico», improntato al «verticismo» e che apre la strada a possibili “”. In una parola, irricevibile. Nelle chat del M5S circola il documentolodi Giuseppeper il Neo Movimento. Titolo del manifesto: “Io dico no”. Il testo non lascia margini di mediazione e sintetizza in 18 punti le ragioni della chiusura totale a quella che, con il voto in programma per i primi di agosto, dovrebbe diventare la carta fondativa del nuovo corso. Il documento deglilodi ...