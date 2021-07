Fedriga | variante SS54 Cividale esempio opera sostenibile

guido_fenati : -65 gg a fine estate Generale! correre a vaccinare! > variante Delta all'attacco > T.I. ancora in territorio negat… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedriga variante

... per le Regioni italiane serve equilibrio, in questo periodo di riaccensione di piccoli focolai di infezione nellaDelta. Massimiliano, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ...Ma l'aumento di contagi progressivo, in larga parte indotto dallaDelta, impone delle ... ha dichiarato all'Adnkronos il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano, che ha ..."Un'opera di grande valore simbolico. Sembra a volte che per tutelare l'ambiente sia meglio evitare interventi stradali perché impattano sul contesto ...di Stefano Stefanini NewTuscia – VITERBO – “Green Pass”: per le Regioni italiane serve equilibrio, in questo periodo di riaccensione ...