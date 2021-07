Ddl Zan, Luxuria: “Slittamento frutto accordo tra i due Mattei” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sul Ddl Zan “l’accordo tra i due Mattei è evidente per il fatto che Iv ha depositato 4 emendamenti che prima aveva detto non avrebbe presentato”. Così Luxuria all’Adnkronos sul ddl contro l’omotransfobia cancellato ormai dai lavori di luglio in Senato e che rischia di slittare a settembre. “La strada è tortuosa ma non bloccata – afferma l’attivista Lgbt – Lo vogliono fare fallire, ma continuo a essere fiduciosa e credo che alla fine si andrà a scrutinio segreto”. “L’importante – puntualizza Luxuria – è che si faccia una legge che non cancelli i transgender e l’identità di genere: scrivere, così come si vorrebbe fare, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sul Ddl Zan “l’tra i dueè evidente per il fatto che Iv ha depositato 4 emendamenti che prima aveva detto non avrebbe presentato”. Cosìall’Adnkronos sul ddl contro l’omotransfobia cancellato ormai dai lavori di luglio in Senato e che rischia di slittare a settembre. “La strada è tortuosa ma non bloccata – afferma l’attivista Lgbt – Lo vogliono fare fallire, ma continuo a essere fiduciosa e credo che alla fine si andrà a scrutinio segreto”. “L’importante – puntualizza– è che si faccia una legge che non cancelli i transgender e l’identità di genere: scrivere, così come si vorrebbe fare, ...

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - moonchild_1395 : RT @Morbilla_: “Donne, POC e comunità LGBTQA+ hanno gia pari diritti! Il ddl zan non serve! Le quote rosa nemmeno! Bisogna farsi scegliere… - eterea_eterea : RT @AntonioCarrabi1: Adorazione serale stasera nella Chiesina della Madonna delle Rose, a Lucca, dove andava a Messa Santa Gemma vicino a c… -