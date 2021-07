Conti correnti, in aumento i costi di gestione (anche per quelli online) e i canoni delle carte. Ecco come scegliere l’offerta più conveniente (Di mercoledì 21 luglio 2021) Conti perché non sei solo un conto. O almeno così recitava alcuni anni fa lo slogan di una banca. Ma oggi, stando ai costi del conto corrente, non si può dire altrettanto. Soprattutto perché, proprio nel cuore dell’estate, stanno arrivando ai clienti notizie di ritocchini all’insù delle spese di gestione: Fineco, Unicredit, Widiba hanno già comunicato revisioni unilateriali di contratto a partire dal mese di luglio con piccoli aumenti sul alcuni dei loro prodotti. Il trend è in linea con quanto rilevato da Altroconsumo che, fra il 3 febbraio e il 22 aprile, ha registrato incrementi record per i Conti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)perché non sei solo un conto. O almeno così recitava alcuni anni fa lo slogan di una banca. Ma oggi, stando aidel conto corrente, non si può dire altrettanto. Soprattutto perché, proprio nel cuore dell’estate, stanno arrivando ai clienti notizie di ritocchini all’insùspese di: Fineco, Unicredit, Widiba hanno già comunicato revisioni unilateriali di contratto a partire dal mese di luglio con piccoli aumenti sul alcuni dei loro prodotti. Il trend è in linea con quanto rilevato da Altroconsumo che, fra il 3 febbraio e il 22 aprile, ha registrato incrementi record per i...

