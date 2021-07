Cinque audiolibri leggeri e divertenti da ascoltare in vacanza

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Glipossono diventare un ottimo strumento per rilassarsi in, magari sotto l'ombrellone, durante una passeggiata o un allenamento o mentre si è in viaggio . Scopriamone 5 da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cinque audiolibri

Il Fatto Quotidiano

Glipossono diventare un ottimo strumento per rilassarsi in vacanza , magari sotto l'ombrellone, durante una passeggiata o un allenamento o mentre si è in viaggio . Scopriamone 5 da ascoltare ...... si sono avvicinati anche aglied è scoppiata la passione. Così da prodotto di nicchia i ... e dalla ricerca realizzata da NielsenIQ per festeggiare ianni di Audible in Italia, dove è ...Storie comiche, humor all’inglese, biografie, risate e spensieratezza: ecco 5 audiolibri divertenti da ascoltare in vacanza ...Cinque letture imperdibili sotto l’ombrellone. E ottime notizie dall’Aie: gli italiani leggono di più. La notizia nell’articolo ...