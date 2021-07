Bene il governo sulla riforma degli Its. Ora però servono obiettivi. Scrive Bentivogli (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Camera ha approvato in prima lettura, quasi all’unanimità, il testo unificato delle proposte di legge sulla ridefinizione della missione e dell’organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si consolida così un canale di formazione biennale post diploma, parallelo a quello universitario, che dovrebbe lavorare in sinergia con le imprese come soprattutto nel centro nord ha saputo fare in questi dieci anni. La riforma intende ampliare il raggio di azione degli istituti, estendendolo alla formazione e all’aggiornamento in servizio, anche dei docenti di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Camera ha approvato in prima lettura, quasi all’unanimità, il testo unificato delle proposte di leggeridefinizione della missione e dell’organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si consolida così un canale di formazione biennale post diploma, parallelo a quello universitario, che dovrebbe lavorare in sinergia con le imprese come soprattutto nel centro nord ha saputo fare in questi dieci anni. Laintende ampliare il raggio di azioneistituti, estendendolo alla formazione e all’aggiornamento in servizio, anche dei docenti di ...

