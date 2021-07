Anzio, pugno duro per la raccolta differenziata: multe salate per chi sbaglia e per i ‘furbetti’, ecco l’ordinanza del sindaco (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il sindaco di Anzio Candido De Angelis ha deciso di usare il pugno duro per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti e, per ottenere in breve tempi i risultati sperati, ha emesso un’ordinanza che prevede multe salate per chi non rispetta le regole del corretto conferimento. La lotta ai “furbetti” (o ai “distratti”…) si combatte quindi con il timore di mettere mano al portafogli. I rifiuti – almeno per quanto riguarda i cittadini di Anzio centro – proprio per poter esaminare quanto viene gettato, dovranno essere “inseriti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) IldiCandido De Angelis ha deciso di usare ilper quanto riguarda ladei rifiuti e, per ottenere in breve tempi i risultati sperati, ha emesso un’ordinanza che prevedeper chi non rispetta le regole del corretto conferimento. La lotta ai “furbetti” (o ai “distratti”…) si combatte quindi con il timore di mettere mano al portafogli. I rifiuti – almeno per quanto riguarda i cittadini dicentro – proprio per poter esaminare quanto viene gettato, dovranno essere “inseriti in ...

Advertising

CorriereCitta : Anzio, pugno duro per la raccolta differenziata: multe salate per chi sbaglia e per i ‘furbetti’, ecco l’ordinanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio pugno Anzio, le notti impossibili di via Porto Neroniano: la denuncia della consigliera Giannino Sulla movida serale e notturna ad Anzio , interviene la consigliera comunale del PD Lina Giannino . E lo fa con una nota di denuncia ...coloro che lui sta punendo sono i suoi elettori non certo un pugno ...

Anzio, incidente stradale in centro nella notte Si è sfiorato il dramma la scorsa notte scorsa in pieno centro cittadino ad Anzio . È accaduto poco ... All'arrivo degli agenti la conducente ha sferrato un pugno contro la vetrina espositiva di un ...

Ventiduenne ad alta velocità ad Anzio, sfonda 5 paletti e danneggia i negozi Il Caffè.tv L’artista del ko Mirko Natalizi torna sul ring a Fiumicino Venerdì 23 luglio, allo stabilimento balneare L’Ancora in Via di Praia a Mare a Maccarese, località del Comune di Fiumicino, città metropolitana di Roma, il peso superwelter romano Mirko Natalizi ...

Droga, pugno duro della polizia, cinque arresti nel week end, due sul litorale (AGR) Continuano, senza sosta, i servizi volti al controllo del territorio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.C.M., romano di 56 anni, è stato fermato per un controllo dagli agenti ...

Sulla movida serale e notturna ad, interviene la consigliera comunale del PD Lina Giannino . E lo fa con una nota di denuncia ...coloro che lui sta punendo sono i suoi elettori non certo un...Si è sfiorato il dramma la scorsa notte scorsa in pieno centro cittadino ad. È accaduto poco ... All'arrivo degli agenti la conducente ha sferrato uncontro la vetrina espositiva di un ...Venerdì 23 luglio, allo stabilimento balneare L’Ancora in Via di Praia a Mare a Maccarese, località del Comune di Fiumicino, città metropolitana di Roma, il peso superwelter romano Mirko Natalizi ...(AGR) Continuano, senza sosta, i servizi volti al controllo del territorio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.C.M., romano di 56 anni, è stato fermato per un controllo dagli agenti ...