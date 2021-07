A Milano code per il tampone prima di partire per le vacanze (Di mercoledì 21 luglio 2021) In stazione centrale 21 luglio 2021 15:23 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) In stazione centrale 21 luglio 2021 15:23 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

Advertising

CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code causa incidente tra Svincolo Monza (Km 139) e A4 Svincolo Cormano (Km 129,7) in direzione… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code causa rallentamenti per curiosi tra Svincolo Cormano (Km 129,7) e A4 Svincolo Sesto San Gio… - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna code per 2 km causa traffico congestionato tra Svincolo Modena Sud (Km 171,8) e A1 Svincolo Mod… - CCISS_Ministero : A10 Genova-Ventimiglia code causa traffico intenso tra Svincolo Genova Aeroporto (Km 2,1) e A10 Allacciamento A7 M… - LuceverdeRadio : ???#Autostrade #incidente A4 Torino Trieste ??????Code tra Barriera Di Milano Est e Cormano>Milano #Luceverde… -