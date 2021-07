Advertising

pointofnews : #yellen vuole arrivare rapidamente a regole #usa sulle stablecoin. Leggi su: -

Ultime Notizie dalla rete : Yellen vuole

Agenzia askanews

Secondo quanto riporta un comunicato del Tesoro Usa, ieri laha riunito il gruppo di lavoro sui mercati finanziari, assieme all'Office of the Comptroller of the Currency e alla Federal Deposit ...... imposto al vertice della Banca centrale nel 2018 al posto di Janetdall'allora capo della ... C'è chiun Powell - bis (il mandato scade a febbraio) e sono i democratici. Brad Sherman , ...Il governatore della grande pandemia imposto da Trump ma poi criticato dall'ex presidente piace ai democratici, che vogliono un rinnovo il prossimo febbraio ...Roma, 20 lug. (askanews) - Il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ha affermato che è necessario "approntare rapidamente un quadro regolamentare appropriato negli Usa" sul settore delle stablecoins.