Variante Delta, la carica virale è 1260 volte più forte Iss: “Ci sono over 80 immunizzati in condizioni gravi" (Di martedì 20 luglio 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. I numeri parlano chiaro, c'è una crescita esponenziale dei contagi in tutte le Regioni, indistintamente da Nord a Sud, a causa del dilagare della Variante Delta Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 luglio 2021) Il Coronavirus in Italia continua a far paura. I numeri parlano chiaro, c'è una crescita esponenziale dei contagi in tutte le Regioni, indistintamente da Nord a Sud, a causa del dilagare dellaSegui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - fattoquotidiano : Borse tutte in rosso, pesano i timori per la variante Delta. Giù i prezzi del petrolio dopo l’accordo Opec su aumen… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - NCicuta : La variante Delta colpirà il nostro paese, ci saranno tanti contagi ma pochi malati, ma quei pochi malati saranno p… - Barbaga3Gaetano : RT @Masssimilianoo: La ripresa della zona Euro di fronte al rischio della variante #Delta. Les Echos -