Vaiolo delle scimmie: la prima vittima è un veterinario cinese di 53 anni (Di martedì 20 luglio 2021) Arriva dalla Cina una notizia preoccupante in merito al Monkey B Virus, volgarmente conosciuto con il nome di Vaiolo delle scimmie. Si tratta di un virus molto simile al Vaiolo, ma meno grave. Il Chinese Center for Disease Control and Prevention ha comunicato che lo scorso maggio è deceduto un veterinario di Pechino di 53 anni dopo aver contratto il virus. Come riporta il The Indian Express, l’uomo lavorava in un istituto di ricerca sui primati; dopo aver dissezionato le carcasse di due scimmie, il veterinario ha iniziato ad avere i primi ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 luglio 2021) Arriva dalla Cina una notizia preoccupante in merito al Monkey B Virus, volgarmente conosciuto con il nome di. Si tratta di un virus molto simile al, ma meno grave. Il Chinese Center for Disease Control and Prevention ha comunicato che lo scorso maggio è deceduto undi Pechino di 53dopo aver contratto il virus. Come riporta il The Indian Express, l’uomo lavorava in un istituto di ricerca suiti; dopo aver dissezionato le carcasse di due, ilha iniziato ad avere i primi ...

